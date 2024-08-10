В пятницу, 9 августа, в Старом городе были замечены военные плакаты времен Второй мировой войны.
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В центре Таллинна были расклеены военные плакаты с нацистской символикой
На стене здания на улице Сулевимяги в Старом городе Таллинна были расклеены плакаты времен Второй мировой войны. Эти агитационные плакаты в то время использовал Эстонский легион.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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