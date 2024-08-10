Израиль нанес удар по «командному центру ХАМАС» в здании школы в Газе; сообщается о десятках убитых

Медики пока не смогли добраться до всех тел, говорится в заявлении.

В свою очередь служба скорой помощи подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы сообщила агентству AP, что в результате израильского удара погибли 60 человек и 47 получили ранения.

В комплексе Аль-Табаин разместились более 1000 человек: недавно туда прибыли десятки перемещенных лиц из города Бейт-Ханун, после того как израильская армия приказала жителям покинуть свои дома.

Как сообщил представитель Армии обороны Израиля подполковник Надав Шошани, около 20 боевиков ХАМАС и «Исламского джихада» действовали из школы в Газе, по которой в субботу нанесли удар израильские ВВС.

«Комплекс и мечеть на его территории, по которой был нанесен удар, служили активным военным объектом ХАМАС и "Исламского джихада"», - написал Шошани в соцсети X.

Он добавил, что данные о жертвах, которые приводит медиа-офис ХАМАС, «не соответствуют информации, которой располагает ЦАХАЛ, данным об использованных боеприпасах и высокой точности удара».

В последние недели обстрелы школ стали рутинной операцией для ЦАХАЛ в рамках усилий «по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС».

С начала июля, по неофициальным данным, под ударом оказались более десятка учебных учреждений. На этой неделе Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по «центрам командования и управления» ХАМАС в двух школах города Газа.