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В ДТП пострадали девять человек: несовершеннолетняя виновница аварии была трезва

Кевин Вольтер
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Фото: Rauno-Olavi Ruut

Обстоятельства произошедшего в конце июля недалеко от Вызу тяжелого ДТП, в котором пострадали девять человек, все еще выясняются. На данный момент экспертиза установила, что 17-летняя девушка, управлявшая автомобилем, была трезва.

21 июля в 18:09 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП на 2,5 километре дороги Вызу-Верги-Сёэаугу. Автомобиль по неизвестной причине начал вилять, вылетел за пределы дороги, несколько раз перевернулся через крышу и, наконец, остановился на крыше. К моменту прибытия спасателей из машины выбрались восемь человек, но спасателям пришлось вырезать из автомобиля одну девушку.

За рулем автомобиля была 17-летняя гражданка Германии, пассажирам, которыми также были немцы, было от 18 до 21 года. Все девять человек были доставлены в больницу, никто серьезно не пострадал. «Более подробной информации о травмах и текущей ситуации нет», - сказал Virumaa Teataja пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мартин Райд.

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