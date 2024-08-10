Обстоятельства произошедшего в конце июля недалеко от Вызу тяжелого ДТП, в котором пострадали девять человек, все еще выясняются. На данный момент экспертиза установила, что 17-летняя девушка, управлявшая автомобилем, была трезва.
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В ДТП пострадали девять человек: несовершеннолетняя виновница аварии была трезва
21 июля в 18:09 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП на 2,5 километре дороги Вызу-Верги-Сёэаугу. Автомобиль по неизвестной причине начал вилять, вылетел за пределы дороги, несколько раз перевернулся через крышу и, наконец, остановился на крыше. К моменту прибытия спасателей из машины выбрались восемь человек, но спасателям пришлось вырезать из автомобиля одну девушку.
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