В Литве небольшой самолет упал в пруд. Пилот не найден

Сообщение об аварии поступило спасателям в 20:40. Самолет упал в пруд в деревне Вайдилай.

Представитель Пожарно-спасательной службы Литвы утверждает, что единственную пассажирку самолета достали из воды.

На место происшествия выехали спасатели Клайпедского самоуправления. В отчете полиции Клайпедского края от 10 августа говорится, что в пруду разбился двухместный самолет. Пилотом являлся мужчина 1957 года рождения.

Пассажирка 1995 года рождения получила травмы и находится в больнице.

Пилот пока не найден. Возможно, он утонул.