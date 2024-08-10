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В Литве небольшой самолет упал в пруд. Пилот не найден

rus.tvnet.lv
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Полиция
Полиция Фото: Zane Bitere/LETA

В пятницу, 9 августа, в Таурагском районе Литвы в пруд упал небольшой самолет. В настоящее время ведутся поиски пилота, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на литовское СМИ 15min.lt.

Сообщение об аварии поступило спасателям в 20:40. Самолет упал в пруд в деревне Вайдилай.

Представитель Пожарно-спасательной службы Литвы утверждает, что единственную пассажирку самолета достали из воды. 

На место происшествия выехали спасатели Клайпедского самоуправления. В отчете полиции Клайпедского края от 10 августа говорится, что в пруду разбился двухместный самолет. Пилотом являлся мужчина 1957 года рождения.

Пассажирка 1995 года рождения получила травмы и находится в больнице.

Пилот пока не найден. Возможно, он утонул.

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