В пятницу, 9 августа, в Таурагском районе Литвы в пруд упал небольшой самолет. В настоящее время ведутся поиски пилота, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на литовское СМИ 15min.lt.
В Литве небольшой самолет упал в пруд. Пилот не найден
Сообщение об аварии поступило спасателям в 20:40. Самолет упал в пруд в деревне Вайдилай.
Представитель Пожарно-спасательной службы Литвы утверждает, что единственную пассажирку самолета достали из воды.
На место происшествия выехали спасатели Клайпедского самоуправления. В отчете полиции Клайпедского края от 10 августа говорится, что в пруду разбился двухместный самолет. Пилотом являлся мужчина 1957 года рождения.
Пассажирка 1995 года рождения получила травмы и находится в больнице.
Пилот пока не найден. Возможно, он утонул.
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