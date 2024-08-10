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Умерла одна из самых известных женщин-лидеров мира

Эркки Эрилайд
, журналист
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Бывший генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки.
Бывший генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки. Фото: Eric Gaillard

Бывший генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки, которая в течение двух лет страдала от рака легких, умерла в возрасте 56 лет, сообщает Reuters.

Сьюзен Воджицки, председатель правления YouTube, которая также была одной из первых сотрудниц Google, внезапно объявила в феврале прошлого года, что уходит в отставку по личным причинам. 25 лет она проработала в компании, которая когда-то открылась в ее гараже.

Воджицки считается одной из самых выдающихся женщин в сфере технологий. В конце 1990-х она сдала свой гараж основателям Google, а в 1999 году стала одним из первых сотрудников этой компании. В 2006 году Google купил YouTube за 1,65 миллиарда евро. Прежде чем стать генеральным директором YouTube в 2014 году, Воджицки работала менеджером по маркетингу в Google.

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