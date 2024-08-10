Умерла одна из самых известных женщин-лидеров мира

Бывший генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки, которая в течение двух лет страдала от рака легких, умерла в возрасте 56 лет, сообщает Reuters.
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Сьюзен Воджицки, председатель правления YouTube, которая также была одной из первых сотрудниц Google, внезапно объявила в феврале прошлого года, что уходит в отставку по личным причинам. 25 лет она проработала в компании, которая когда-то открылась в ее гараже.
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