Умерла одна из самых известных женщин-лидеров мира

Сьюзен Воджицки, председатель правления YouTube, которая также была одной из первых сотрудниц Google, внезапно объявила в феврале прошлого года, что уходит в отставку по личным причинам. 25 лет она проработала в компании, которая когда-то открылась в ее гараже.

Воджицки считается одной из самых выдающихся женщин в сфере технологий. В конце 1990-х она сдала свой гараж основателям Google, а в 1999 году стала одним из первых сотрудников этой компании. В 2006 году Google купил YouTube за 1,65 миллиарда евро. Прежде чем стать генеральным директором YouTube в 2014 году, Воджицки работала менеджером по маркетингу в Google.