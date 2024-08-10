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Житель Эстонии сделал несколько нажатий мышью и выиграл 126 тысяч евро

rus.postimees.ee
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Лотерея. Иллюстративное фото
Лотерея. Иллюстративное фото Фото: Janusz Pieńkowski / PantherMedia / Janusz Pieńkowski

В первой половине года в Ярвамаа было несколько крупных выигрышей в лотерею.

Руководитель по маркетингу и продажам Eesti Loto Аннели Луйкмель сообщила, что в конце прошлого года, 27 декабря, жительница Пайде купила билет Bingo loto в магазине Maxima в Пайде и выиграла джекпот в размере 7571,70 евро.

29 января жительница волости Тюри выиграла 25 тысяч евро. 14 февраля, в День святого Валентина, житель Ярвамаа выиграл 16 705 евро в Vikinglotto, угадав комбинацию 5+1. А 24 января в Ярвамаа снова сорвали джекпот в Bingo loto. Победителем стал 70-летний житель волости Тюри, который выиграл 14 418,80 евро.

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