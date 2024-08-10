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Житель Эстонии сделал несколько нажатий мышью и выиграл 126 тысяч евро
Руководитель по маркетингу и продажам Eesti Loto Аннели Луйкмель сообщила, что в конце прошлого года, 27 декабря, жительница Пайде купила билет Bingo loto в магазине Maxima в Пайде и выиграла джекпот в размере 7571,70 евро.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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