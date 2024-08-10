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ФОТО Первый день хип-хоп фестиваля доставил полиции немало хлопот

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В Эльва в пятницу вечером начался ежегодный хип-хоп фестиваль, который проводится уже в 18-й раз. Поскольку это мероприятие за годы своей истории неоднократно сопровождалось правонарушениями, в этот раз полиция привлекла дополнительные силы. И это оправдано, так как первый день и ночь фестиваля доставили правоохранителям немало хлопот.

Перевод: Валерия Ермакова 

«Основные проблемы были связаны с людьми, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, - отметил руководитель патрульного подразделения Тартуского полицейского управления Арго Арукас. - Также имели место небольшие ссоры и драки, но, к счастью, никто серьезно не пострадал».

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