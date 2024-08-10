ФОТО Первый день хип-хоп фестиваля доставил полиции немало хлопот

В Эльва в пятницу вечером начался ежегодный хип-хоп фестиваль, который проводится уже в 18-й раз. Поскольку это мероприятие за годы своей истории неоднократно сопровождалось правонарушениями, в этот раз полиция привлекла дополнительные силы. И это оправдано, так как первый день и ночь фестиваля доставили правоохранителям немало хлопот.