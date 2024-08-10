Опрос: украинцам «целесообразно» ехать домой за паспортами

«Иммиграционные власти земли Гессен последовательно применяют федеральный закон, не выдавая украинским мужчинам военного возраста заменяющие их немецкие проездные документы», - приводит epd в качестве примера заявление министерства внутренних дел Гессена. Паспортный суверенитет принадлежит странам происхождения, добавляют в агентстве.

Агентство не указывает имен, но говорит о большинстве

По данным опроса epd, большинство федеральных земель также ссылаются на действующий федеральный закон. Согласно законодательным нормам, иностранцу, не имеющему действительного паспорта, может быть выдан заменяющий его документ (так называемый «серый паспорт») только в том случае, если он не может по уважительной причине получить внутренние проездные документы.

Таким образом, делает агентство вывод, прохождение обязательной военной службы в целом является обоснованным - впрочем, не уточняя, распространяется ли закон на период военного положения в стране, куда министерства рекомендуют ехать за паспортом. Конкретных имен немецких чиновников, участвовавших в данном опросе, агентство не приводит.

Вот уже несколько месяцев Украина пытается усилить давление на мужчин военного возраста, проживающих за границей, и убедить их вернуться, пишет агентство. По данным министерства внутренних дел ФРГ, по состоянию на конец июня в Германии проживает 268 176 украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Земля Гессен заявила первой об отказе украинцам в выдаче «серых паспортов»