Палата людей с особыми потребностями: размер пособий не соответствует целям закона

«Ставки пособий очень низкие, учитывая постоянное подорожание жизни и рост обусловленных инвалидностью затрат, - пишет EPIKoda в опубликованном на своем сайте комментарии. - Ждем от государства действий по повышению соответствующих сумм, чтобы пособие людям с особыми потребностями реально достигало установленной в законе цели - поддержки самостоятельной жизни, социальной интеграции и равных возможностей людей с особыми потребностями, а также поощрения обучения и работы посредством частичной компенсации обусловленных инвалидностью затрат».

По оценке палаты, как текущие, так и планируемые ставки компенсаций нецелесообразны и не ценят людей.

По словам палаты, план отделить получение вспомогательных средств от степени тяжести инвалидности является важным шагом к облегчению помощи, но сложность процесса установления инвалидности остается неясной, как и то, ожидаются ли изменения в процессе.

EPIKoda постоянно поступают вопросы, поскольку процесс соискания вспомогательных средств является сложным и бюрократическим. Это, по словам палаты, подтверждает и проведенный в этом году аудит Госконтроля, в ходе которого выяснилось, что путь к получению вспомогательных средств крайне сложен.

«Если человеку с особыми потребностями нужны, например, три разных вспомогательных средства, то потребность в их использовании смогут подтвердить разные специалисты, для разных вспомогательных средств существуют разные справки с разным сроком действия. Хотя, как правило, у государства имеются данные - в реабилитационном плане человека указаны потребности - семейным врачам, врачам-специалистам и терапевтам по-прежнему приходится использовать и без того ограниченное рабочее время для выписывания справок», - заявили в палате.