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Необычное ДТП: велосипедист наехал на мужчину в инвалидной коляске

Кевин Вольтер
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Инвалидная коляска. Иллюстративное фото.
Инвалидная коляска. Иллюстративное фото. Фото: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Сегодня около половины второго дня в Центр тревоги поступило сообщение о необычном ДТП в поселке Паюсти уезда Ляэне-Вирумаа.

В поселке Паюсти велосипедист, участвовавший в соревнованиях, наехал на человека в инвалидной коляске, который пересекал пешеходный переход. По словам свидетеля, велосипедисту не удалось избежать столкновения, и он упал.

Скорая помощь оказала велосипедисту первую помощь на месте происшествия.

«Велосипедистом был гражданин Сингапура, участвовавший в соревнованиях по ультратриатлону в окрестностях волости Винни. Человек в инвалидной коляске покинул место происшествия самостоятельно», - сообщил пресс-секретарь полиции.

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