Сегодня около половины второго дня в Центр тревоги поступило сообщение о необычном ДТП в поселке Паюсти уезда Ляэне-Вирумаа.
Необычное ДТП: велосипедист наехал на мужчину в инвалидной коляске
В поселке Паюсти велосипедист, участвовавший в соревнованиях, наехал на человека в инвалидной коляске, который пересекал пешеходный переход. По словам свидетеля, велосипедисту не удалось избежать столкновения, и он упал.
Скорая помощь оказала велосипедисту первую помощь на месте происшествия.
«Велосипедистом был гражданин Сингапура, участвовавший в соревнованиях по ультратриатлону в окрестностях волости Винни. Человек в инвалидной коляске покинул место происшествия самостоятельно», - сообщил пресс-секретарь полиции.
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