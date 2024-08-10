МНЕНИЕ Выигрышное очко министра: прекратить необоснованные ограничения для ортодонтов

У нас есть стоматологи, готовые оказать эту услугу, однако из-за позиции Департамента здоровья, который запрещает стоматологам оказывать ортодонтические услуги, сделать они этого не могут. В результате возникает дефицит услуг и растут цены.

Скажем прямо, в разумные сроки ортодонтическое лечение в Эстонии недоступно ни взрослым, ни детям. Очереди достигают нескольких лет, если вам вообще удастся куда-то записаться. Это недвусмысленно показали недавние проверки Департамента конкуренции.

Деятельность Департамента здоровья необходимо поставить на ноги, и министр может это сделать. Было бы разумно, если бы департамент не препятствовал тем врачам, которые делают качественную работу, но мог бы убрать с рынка тех немногих, кто вредит пациентам. В настоящее время все обстоит как раз наоборот. Фактически, сам Департамент здоровья заявил в Комиссии по социальным вопросам Рийгикогу, что ему необходимо стратегическое руководство со стороны министра социальных дел.

В Эстонии ортодонт - это стоматолог, прошедший ортодонтическую ординатуру после окончания университета. Текущая позиция Департамента здоровья заключается в том, что остальным стоматологам запрещено заниматься ортодонтией, а тем, кто нарушает это ограничение, грозит штраф. Для такого ограничения нет серьезного медицинского обоснования, и оно не требуется по закону.