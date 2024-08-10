Каждому политику нужны истории успеха. У министра здравоохранения Рийны Сиккут есть возможность решить проблему огромных очередей на прием к ортодонту способом, не требующим дополнительных денег налогоплательщиков, пишет заведующая стоматологической клиникой Ляэне-Таллиннской центральной больницы Криста Ваппер (Партия правых).
МНЕНИЕ ⟩ Выигрышное очко министра: прекратить необоснованные ограничения для ортодонтов
У нас есть стоматологи, готовые оказать эту услугу, однако из-за позиции Департамента здоровья, который запрещает стоматологам оказывать ортодонтические услуги, сделать они этого не могут. В результате возникает дефицит услуг и растут цены.
Скажем прямо, в разумные сроки ортодонтическое лечение в Эстонии недоступно ни взрослым, ни детям. Очереди достигают нескольких лет, если вам вообще удастся куда-то записаться. Это недвусмысленно показали недавние проверки Департамента конкуренции.
Деятельность Департамента здоровья необходимо поставить на ноги, и министр может это сделать. Было бы разумно, если бы департамент не препятствовал тем врачам, которые делают качественную работу, но мог бы убрать с рынка тех немногих, кто вредит пациентам. В настоящее время все обстоит как раз наоборот. Фактически, сам Департамент здоровья заявил в Комиссии по социальным вопросам Рийгикогу, что ему необходимо стратегическое руководство со стороны министра социальных дел.
В Эстонии ортодонт - это стоматолог, прошедший ортодонтическую ординатуру после окончания университета. Текущая позиция Департамента здоровья заключается в том, что остальным стоматологам запрещено заниматься ортодонтией, а тем, кто нарушает это ограничение, грозит штраф. Для такого ограничения нет серьезного медицинского обоснования, и оно не требуется по закону.
В Финляндии, например, ортодонты лечат лишь небольшую часть всех детских ортодонтических проблем, а остальные лечат стоматологи. Важным отличием от Эстонии являются, конечно, хорошо скоординированные государственные программы профилактики, которые обеспечивают своевременное обследование здоровья и раннее вмешательство для детей.
В абсолютном большинстве европейских стран нет ограничений на оказание услуг по эстонскому образцу. Каждый врач знает пределы своей компетенции и направит пациента к соответствующему специалисту, если его навыки не гарантируют удовлетворительного результата.
Для сравнения хочу напомнить вам историю, которую подробно освещала программа ERR Pealtnägija («Очевидец») осенью прошлого года.
Пациенты подали более двадцати жалоб на клиники, которыми руководит Дмитрий Филиппенко - для Эстонии это антирекорд. Представитель Департамента здоровья прокомментировал передачу так: «Это может касаться здоровья людей, но это не входит в компетенцию и полномочия Департамента здоровья». В случае с клиникой, которая явно вредит пациентам, представитель департамента говорил о свободе экономической деятельности.
Департамент должен уметь убирать с дороги «черных овец», но не ставить на пути ответственных врачей бюрократические барьеры, которые создают искусственные очереди и вредят пациентам. Поскольку в недавно подписанном коалиционном соглашении также говорится о сокращении бюрократических ограничений, достижение этой цели может стать легкой победой для министра здравоохранения Рийны Сиккут.
Как снятие необоснованных ограничений сократит очереди? В Эстонии работает около 70 действующих ортодонтов, но число реальных штатных вакансий значительно меньше - менее 40. Среди почти 2000 стоматологов в Эстонии, по оценкам, есть около сотни тех, кто обучался ортодонтии за свой счет. Устранение этих барьеров означало бы немедленное увеличение числа ортодонтов, по крайней мере, для выполнения самых простых (т.е. фактически большинства) ортодонтических работ, на порядки, а не на несколько процентов.