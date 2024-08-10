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Серьезное ДТП: два человека доставлены в больницу

Анника Аувяэрт
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Полиция.
Полиция. Фото: Urmas Luik

В субботу около двух часов дня в Пярну на перекрестке улиц Уус-Сауга и Рыугу произошло ДТП.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, на перекрестке столкнулись автомобили Audi и BMW. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Спасатели помогли пострадавшим выбраться из автомобилей и устранили риск возгорания. Поврежденные машины были эвакуированы. Два человека были доставлены в больницу.

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