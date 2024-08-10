Сб, 10.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Синоптик: на Сааремаа уже выпали первые градины

Ломели Мяэ
, журналист
Copy
Град. Фото: Кайро Кийтсак
Град. Фото: Кайро Кийтсак Фото: Kuvatõmmis Kairo Kiitsaku Facebookist.

Синоптик Кайро Кийтсак сообщил в социальных сетях, что в районе Салме на Сааремаа уже выпали первые градины.

Кайро Кийтсак сообщил в Facebook, что в районе Салме на Сааремаа град начался в 18:10. «Гроза движется в восточном направлении через Салме и остров Абрука. Развитие кучевых облаков ускоряется», - написал он.

Кийтсак сообщил, что в некоторых местах уже наблюдаются грозы и сильные осадки. «С каждым часом грозовых облаков будет становиться больше, и интенсивность осадков продолжит увеличиваться», - добавил он.

Карта осадков.
Карта осадков. Фото: Кайро Кийтсак в Facebook
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх