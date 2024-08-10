Синоптик Кайро Кийтсак сообщил в социальных сетях, что в районе Салме на Сааремаа уже выпали первые градины.
Синоптик: на Сааремаа уже выпали первые градины
Кайро Кийтсак сообщил в Facebook, что в районе Салме на Сааремаа град начался в 18:10. «Гроза движется в восточном направлении через Салме и остров Абрука. Развитие кучевых облаков ускоряется», - написал он.
Кийтсак сообщил, что в некоторых местах уже наблюдаются грозы и сильные осадки. «С каждым часом грозовых облаков будет становиться больше, и интенсивность осадков продолжит увеличиваться», - добавил он.
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