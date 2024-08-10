Научный сотрудник Международного центра оборонных исследований Игорь Грецкий пишет в издании Diplomaatia, что любой человек с западным паспортом может в России с легкостью оказаться в заложниках.
Грецкий: в России каждый обладатель западного паспорта может оказаться в заложниках
«Каждый въезжающий в Россию обладатель западного паспорта с момента пересечения границы становится потенциальным заложником, - пишет Грецкий, который считает недавний обмен заключенными между Россией и Западом несправедливым. - При ближайшем рассмотрении обменных списков возникают новые вопросы. На самом деле Россия обменяла своих офицеров ГРУ и ФСБ на иностранцев, павших жертвой собственной легкомысленности, авантюризма и местами отсутствия профессионализма».
Грецкий критикует ситуацию, в которой правительства западных стран в обмен на своих людей выдали российских наемных убийц, хакеров и шпионов, целью деятельности которых было нанести безопасности этих стран непосредственный и максимальный ущерб.
«Для их задержания западным агентствам разведки пришлось проводить долгие и сложные операции, придерживаясь установленных демократическими процедурами строгих ограничений. Часто для их выдачи приходилось вести переговоры с другими странами, как в случае связанного с ГРУ российского хакера Владислава Клюшина, - пишет Грецкий. - С учетом ресурсов, потраченных на поимку задержанных, очевидно, что этот обмен заключенными был каким угодно, но не справедливым».
Грецкий отмечает, что сильнее всего в обмене был заинтересован Белый дом. Освобождение граждан США Эвана Гершковича, Паула Уилана и Алсу Курмашевой было необходимо прежде всего для демонстрации эффективности текущей администрации в преддверии крайне важных выборов президента.
Чтобы обмен с Россией состоялся, Джо Байдену пришлось достичь соглашения с европейскими союзниками, поскольку именно в их руках были самые ценные российские агенты. Вероятнее всего, его главный аргумент заключался в том, что этот обмен поможет Камале Харрис выиграть президентские выборы и тем самым предотвратить рост непредсказуемости внешней политики США, который принесла бы администрация Дональда Трампа.
«Таким образом, похоже, что для инициаторов "исторического обмена" его обоснование и оправдание были напрямую связаны с результатами президентских выборов США. Но подобная практика приносит значительные последствия», - предупреждает Грецкий.
«Обмен заложников на шпионов создает опасный прецедент, который может поощрить Россию усилить ее активные меры на Западе, тем самым повышает риски для безопасности западных стран. Отправляя больше своих офицеров разведки в "недружественные России страны", Путин в дальнейшем будет уверен, что сможет постоянно обменивать их на иностранцев или российских политических активистов. Поскольку нет официального запрета на поездки в Россию, Кремль всегда найдет потенциальных кандидатов для пополнения обменного фонда», - добавил он.
По словам Грецкого, состоявшийся на прошлой неделе обмен между Россией и западными странами был позитивным в контексте освобождения невинных людей, но если обмен находящихся в руках авторитарных режимов заложников на профессиональных шпионов станет трендом, это может принести Западу серьезные проблемы в сфере безопасности.