«Каждый въезжающий в Россию обладатель западного паспорта с момента пересечения границы становится потенциальным заложником, - пишет Грецкий, который считает недавний обмен заключенными между Россией и Западом несправедливым. - При ближайшем рассмотрении обменных списков возникают новые вопросы. На самом деле Россия обменяла своих офицеров ГРУ и ФСБ на иностранцев, павших жертвой собственной легкомысленности, авантюризма и местами отсутствия профессионализма».

Грецкий критикует ситуацию, в которой правительства западных стран в обмен на своих людей выдали российских наемных убийц, хакеров и шпионов, целью деятельности которых было нанести безопасности этих стран непосредственный и максимальный ущерб.

«Для их задержания западным агентствам разведки пришлось проводить долгие и сложные операции, придерживаясь установленных демократическими процедурами строгих ограничений. Часто для их выдачи приходилось вести переговоры с другими странами, как в случае связанного с ГРУ российского хакера Владислава Клюшина, - пишет Грецкий. - С учетом ресурсов, потраченных на поимку задержанных, очевидно, что этот обмен заключенными был каким угодно, но не справедливым».

Грецкий отмечает, что сильнее всего в обмене был заинтересован Белый дом. Освобождение граждан США Эвана Гершковича, Паула Уилана и Алсу Курмашевой было необходимо прежде всего для демонстрации эффективности текущей администрации в преддверии крайне важных выборов президента.