Сегодня полиция провела рейд в разных районах Тарту, проверяя водителей на трезвость. В результате было выявлено семь водителей, которые находились под воздействием алкоголя, включая одного водителя автобуса.
Водитель автобуса вышел на смену в состоянии алкогольного опьянения
Во время рейда в Тарту полицейские проверили водителя автобуса на трезвость c помощью специального прибора. Этот прибор показал, что в организме водителя был алкоголь.
«При более точной проверке с помощью специального алкотестера выяснилось, что уровень алкоголя у водителя был выше допустимого предела. Это заставляет задуматься, каким было его состояние, когда он начинал свою рабочую смену», - сказал руководитель патрульной службы Тартуского полицейского участка Арго Аруказе.
Водитель автобуса не смог продолжить работу и ему пришлось организовать замену, чтобы пассажиры могли добраться до места назначения.
За два часа рейда в разных районах Тарту полиция выявила семь водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.
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