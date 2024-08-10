Водитель автобуса вышел на смену в состоянии алкогольного опьянения

Во время рейда в Тарту полицейские проверили водителя автобуса на трезвость c помощью специального прибора. Этот прибор показал, что в организме водителя был алкоголь.

«При более точной проверке с помощью специального алкотестера выяснилось, что уровень алкоголя у водителя был выше допустимого предела. Это заставляет задуматься, каким было его состояние, когда он начинал свою рабочую смену», - сказал руководитель патрульной службы Тартуского полицейского участка Арго Аруказе.

Водитель автобуса не смог продолжить работу и ему пришлось организовать замену, чтобы пассажиры могли добраться до места назначения.

За два часа рейда в разных районах Тарту полиция выявила семь водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.