МЧС: более 76 тысяч жителей эвакуировали из приграничных районов Курской области, где наступает ВСУ

Более 4,4 тысячи человек из приграничных районов области поселили в пунктах временного размещения (ПВР), заявили в Главном управлении МЧС по Курской области.

В ведомстве уточнили, что всего в восьми регионах России для тех, кто выезжает из приграничных с Украиной территорий, развернуто около 60 ПВР. Из них 26 - в Курской области.

Украинские военные 6 августа прорвались на территорию Курской области и закрепились на приграничных территориях. В Минобороны РФ заявляют, что российские войска «пресекают» продвижение ВСУ вглубь России. Однако боевые действия в регионе продолжаются.

На фоне наступления ВСУ в Курской области, а также в соседних Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции.