КАРТА ГРОЗ Смотрите в реальном времени, как гроза движется по Эстонии

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди. Ветер юго-западный и западный, 6-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с. Во время грозы порывы ветра могут быть еще сильнее. Температура воздуха 10-15, на побережье до 18 градусов тепла.