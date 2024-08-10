В субботу утром Агентство окружающей среды дало несколько предупреждений первого уровня для материковой Эстонии и островов, касающихся проливных дождей, гроз и сильного ветра.
КАРТА ГРОЗ ⟩ Смотрите в реальном времени, как гроза движется по Эстонии
По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди. Ветер юго-западный и западный, 6-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с. Во время грозы порывы ветра могут быть еще сильнее. Температура воздуха 10-15, на побережье до 18 градусов тепла.
Днем облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, дожди могут быть интенсивными. Ветер юго-западный и западный, во второй половине дня западный и северо-западный, 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 16-20 градусов тепла.
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