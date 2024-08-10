Согласно новым опросам издания The New York Times и Сиенского колледжа, Камала Харрис получает поддержку 50% избирателей в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, в то время как Дональд Трамп - 46%.

Эти три штата имеют ключевое значение для победы на выборах в США.

Результаты опросов важны тем, что в течение последнего года Трамп в этих штатах либо опережал, либо занимал равное положение с демократом Джо Байденом, который вышел из гонки в прошлом месяце.

В пятницу, 9 августа, ведущий сайт по анализу социологических опросов FiveThirtyEight показал, что Харрис опережает Трампа в среднем по стране на 2,1%.

Опросы проводились с 5 по 9 августа, и в каждом штате было опрошено не менее 600 человек.