Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис продолжает набирать силу на президентских выборах: опросы на национальном уровне и в ключевых «шатких» штатах показывают, что она опережает или догоняет своего республиканского соперника Дональда Трампа.
Согласно новым опросам издания The New York Times и Сиенского колледжа, Камала Харрис получает поддержку 50% избирателей в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, в то время как Дональд Трамп - 46%.
Эти три штата имеют ключевое значение для победы на выборах в США.
Результаты опросов важны тем, что в течение последнего года Трамп в этих штатах либо опережал, либо занимал равное положение с демократом Джо Байденом, который вышел из гонки в прошлом месяце.
В пятницу, 9 августа, ведущий сайт по анализу социологических опросов FiveThirtyEight показал, что Харрис опережает Трампа в среднем по стране на 2,1%.
Опросы проводились с 5 по 9 августа, и в каждом штате было опрошено не менее 600 человек.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.