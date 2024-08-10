Кристина Каллас: результаты экзаменов по математике в русскоязычных школах заметно ухудшились

Перевод: Валерия Ермакова

Министр образования и науки Кристина Каллас написала в соцсетях, что уровень владения английским языком у эстоноязычных подростков значительно улучшился за последние десять лет, и в настоящее время средний балл составляет 91 из 100: «Не следует ли в конце основной школы требовать более высокого уровня владения английским языком, поскольку текущий уровень кажется слишком простым?»

Кроме того, она подчеркнула, что данные свидетельствуют о том, что пандемия не оказала значительного влияния на результаты экзаменов по английскому языку у эстоноязычных подростков, но заметно отразилась на результатах русскоязычных учеников.

Каллас задается вопрос, возможно ли, что это связано с тем, что эстоноязычные подростки изучают английский язык не только в школе, но и в других местах, тогда как русскоязычные дети в основном получают знания по английскому языку только в школе. Она не понимает, почему русскоязычные подростки не используют другие источники для изучения английского языка.

Министр образования и науки Кристина Каллас также отметила, что пандемия оказала влияние на результаты экзаменов по математике. «В отличие от предыдущих лет, когда наблюдался рост, теперь мы видим снижение. У эстоноязычных подростков это снижение было краткосрочным, в то время как у русскоязычных оно продолжалось дольше. Я не знаю, в чем причина», - добавила Каллас.

Фото: Facebook

Кроме того, она отметила: «Десять лет назад результаты экзаменов по математике у эстоноязычных и русскоязычных школьников были одинаковыми. Однако с тех пор результаты русскоязычных учащихся начали ухудшаться. Особенно заметное различие появилось во время пандемии».

Министр сделала несколько выводов. Она отметила, что не все образовательные возможности зависят от знания языка: «Например, в английском языке недостаток знания эстонского нельзя считать причиной различий. То же касается и математики, где обучение и экзамены проводятся на русском. Почему же тогда возникают такие различия? Какие можно сделать выводы?»