Фото Трагическое ДТП: водитель легковушки скончался на месте

Вчера в 22.06 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП волости Пыхья-Пярнумаа в деревне Пеэравере на 12-м километре Пярну-Ягупи-Кергу-теэ, где автомобиль Mini Cooper выехал с дороги. Об аварии сообщил проезжавший мимо человек, который заметил в кювете машину.

31-летний водитель Mini Cooper после аварии наполовину вылетел из машины и скончался на месте.

По словам оперативного руководителя Ляэнеской префектуры Свена Янсона, по предварительным данным, Mini Cooper ехал в сторону Пярну-Яагупи, когда по неизвестной причина в деревне Пеэравере после поворота выехал на встречную полосу и вылетел с дороги. Автомобиль приземлился на бок в кустах у дороги.

«У водитель были водительские права соответствующей категории, но он не был пристегнут ремнем безопасности. Пристегнутый ремень мог бы предотвратить самые трагические последствия, - говорит Яансон. - Ремень безопасности может защитить человека в автомобиле только в том случае, если он пристегнут. Правильно пристегнутый ремень безопасности удерживает человека на сиденье и исключает возможность в перевернувшейся машине получить серьезную травму или вылететь из автомобиля».

Был ли погибший трезв, будет установлено в результате экспертизы. Дорога на месте происшествия извилистая, максимальная разрешенная скорость на этом участке составляет 90 км/ч.