Вс, 11.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Фото Трагическое ДТП: водитель легковушки скончался на месте

rus.postimees.ee
Обновлено 11 августа 2024, 11:43
Copy

В субботу, 10 августа, поздно вечером в Пярнумаа произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб водитель. 

Вчера в 22.06 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП волости Пыхья-Пярнумаа в деревне Пеэравере на 12-м километре Пярну-Ягупи-Кергу-теэ, где автомобиль Mini Cooper выехал с дороги. Об аварии сообщил проезжавший мимо человек, который заметил в кювете машину. 

31-летний водитель Mini Cooper после аварии наполовину вылетел из машины и скончался на месте.

По словам оперативного руководителя Ляэнеской префектуры Свена Янсона, по предварительным данным, Mini Cooper ехал в сторону Пярну-Яагупи, когда по неизвестной причина в деревне Пеэравере после поворота выехал на встречную полосу и вылетел с дороги. Автомобиль приземлился на бок в кустах у дороги. 

«У водитель были водительские права соответствующей категории, но он не был пристегнут ремнем безопасности. Пристегнутый ремень мог бы предотвратить самые трагические последствия, - говорит Яансон. - Ремень безопасности может защитить человека в автомобиле только в том случае, если он пристегнут. Правильно пристегнутый ремень безопасности удерживает человека на сиденье и исключает возможность в перевернувшейся машине получить серьезную травму или вылететь из автомобиля».

Был ли погибший трезв, будет установлено в результате экспертизы. Дорога на месте происшествия извилистая, максимальная разрешенная скорость на этом участке составляет 90 км/ч.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх