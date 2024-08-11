Трагическое ДТП: водитель легковушки скончался на месте

Вчера в 22.06 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП волости Пыхья-Пярнумаа в деревне Пеэравере на 12-м километре Пярну-Ягупи-Кергу-теэ, где автомобиль Mini Cooper выехал с дороги. Об аварии сообщил проезжавший мимо человек, который заметил в кювете машину.