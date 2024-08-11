В субботу, 10 августа, поздно вечером в Пярнумаа произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб водитель.
Трагическое ДТП: водитель легковушки скончался на месте
Вчера в 22.06 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП волости Пыхья-Пярнумаа в деревне Пеэравере на 12-м километре Пярну-Ягупи-Кергу-теэ, где автомобиль Mini Cooper выехал с дороги. Об аварии сообщил проезжавший мимо человек, который заметил в кювете машину.
31-летний водитель Mini Cooper после аварии наполовину вылетел из машины и скончался на месте.
Был ли погибший водитель трезв, будет установлено в результате экспертизы. Точные обстоятельства ДТП еще устанавливаются.
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