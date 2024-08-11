Литовка Аисте Кайрйёнене вместе с мужем Витаутасом и сыном ввязалась в настоящую авантюру, но сейчас более чем довольна своим решением и в глубине души уже мечтает о новых проектах. Купить недвижимость у моря, может быть, даже за рубежом? Такое решение далось семье Аисте довольно легко - особенно в сравнении с ценами в Литве, пишет Rus.TVNET.

«Я знаю, что людей всегда интересуют цены, поэтому не боюсь поделиться, что в Италии купить дом можно немного дешевле, чем в Литве. Мы достигли этапа в жизни, когда ребенок уже подрос, нам по 40 лет, мы уже обустроили жилье в Вильнюсе - почему бы не подумать о втором доме? Мы заметили, что друзья начали покупать жилье в Друскининкае, потом в Юодкранте (поселок в Литве - прим.ред.) или на другом курорте.

Но цены в Литве нам казались слишком высокими. Советский кирпичный дом без коммуникаций посреди чистого поля стоит почти столько же, сколько квартира в Вильнюсе. Первое вдохновение пришло к нам во время Covid-19. У наших друзей была дача на Крите, и когда начался локдаун, они собрались и поехали туда. А мы мучились в квартире в Старом городе», - вспоминает Аисте.