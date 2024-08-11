Крушение пассажирского самолета: причиной авиакатастрофы могла стать наледь

Самолет проходил плановое техническое обслуживание вечером накануне аварии, и тогда «никаких технических проблем» обнаружено не было, добавил Марсел Мора. Погодные условия были «в пределах приемлемых параметров для полета», подчеркнул он. Однако лайнер данного типа обычно выполняет рейсы на высоте, где существует повышенная вероятность обледенения, уточнил эксперт.

Самолет использовался с 2010 года и соответствовал авиационным стандартам; у всех четырех членов экипажа были разрешения на выполнения полетов, заявили в Национальном агентстве гражданской авиации.

Эксперты CENIPA изучают данные бортовых самописцев

Бразильский центр по расследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) начал изучение причин крушения. Его эксперты в Бразилиа анализируют данные двух бортовых самописцев, извлеченных из-под обломков самолета. Известно, что до того, как лайнер пропал с радаров, экипаж не объявлял о чрезвычайных ситуациях.

Власти штата Сан-Паулу сообщили, что с места катастрофы вывезены 50 тел, двое опознаны по отпечаткам пальцев.

По уточненным данным, погибли 62 человека

Самолет ATR-72 (PS-VPB), выполнявший рейс 2283 из Каскавела (штат Парана) на юге Бразилии в международный аэропорт Гуарульюс (штат Сан-Паулу) на юго-востоке страны, потерпел крушение 9 августа. По уточненным данным, погибли 62 человека - все пассажиры и члены экипажа на борту.

Все они были гражданами Бразилии, у одного было еще гражданство Португалии, сообщили в МИД этой страны.

Крушение произошло в Виньеду, примерно в 70 километрах к северо-западу от Сан-Паулу. Самолет упал в жилом районе, но агентство AP со ссылкой на очевидцев сообщило, что жертв среди местных жителей не было. В Бразилии был объявлен трехдневный траур.

Речь идет об авиакатастрофе с максимальным числом жертв с января 2023 года, когда 72 человека погибли на борту самолета ATR-72 авиакомпании Yeti Airlines в Непале. Расследование постановило, что причиной крушения тогда стала ошибка пилота.