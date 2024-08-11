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Фото За зарплату выше среднего можно купить целый многоквартирный дом

Järva Teataja rus.postimees.ee
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Фото: Järva vald

Волость Ярва выставила на аукцион недвижимость, расположенную в деревне Вяйке-Кареда. Площадь земельного участке – 3849 квадратных метров.

На участке расположен жилой дом на восемь квартир и сарай-прачечная. Здания непригодны для проживания и использования, ветхие и пригодные к сносу. В помещениях есть мебель и бытовой мусор. Колодца и канализации нет.

Фото: Järva vald
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