Фото За зарплату выше среднего можно купить целый многоквартирный дом

Волость Ярва выставила на аукцион недвижимость, расположенную в деревне Вяйке-Кареда. Площадь земельного участке – 3849 квадратных метров.
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На участке расположен жилой дом на восемь квартир и сарай-прачечная. Здания непригодны для проживания и использования, ветхие и пригодные к сносу. В помещениях есть мебель и бытовой мусор. Колодца и канализации нет.
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