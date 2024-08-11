Для водителей автобусов просят смягчить языковые требования

Союз автобусных предприятий указал на фактическую неравную ситуацию между водителями автобусов и такси, предложив со своей стороны понизить языковые требования до уровня A2 для всего сектора пассажирских перевозок, включая водителей автобусов, таксистов (включая мобильные платформы) и весь персонал, непосредственно общающийся с клиентами на судах, в пассажирских поездах и самолетах.

В союзе также отметили, что две трети водителей автобусов сейчас старше 55 лет и в ближайшие 10 лет их предстоит заменить новыми водителями. Это означает рост дефицита персонала в секторе, который можно было бы смягчить снижением языковых требований.

Томуск не стал комментировать целесообразность понижения языковых требований до уровня A2, но отметил, что водитель автобуса должен достаточно владеть эстонским языком, чтобы понимать касающуюся организации движения информацию на эстонском языке, а также оповещать и инструктировать пассажиров в случае опасности.