За сутки полиция поймала более полусотни нетрезвых водителей

Вождение в нетрезвом виде, от 0,2 до 1,49 промиллей, наказывается штрафом в размере до 1200 евро, тюремным заключением на срок до 30 дней или лишением права управления транспортным средством на срок до одного года.

Если водитель находится под воздействием наркотиков или в его крови более чем 1,5 промиллей, он может быть подвергнут уголовному наказанию в виде денежного штрафа в размере от 30 до 500 дневных единиц или лишения свободы на срок до трех лет. В качестве дополнительного наказания суд может также лишить права управления автомобилем на срок до трех лет. Автомобиль также может быть конфискован как орудие совершения преступления.