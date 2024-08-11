График Цена ушла в минус: такого дешевого электричества в Эстонии давно не было

В воскресенье в 11 часов утра биржевая цена электроэнергии уйдет в минус и останется там до шести часов вечера. Также в промежуток с 18 до 19 часов электроэнергия будет стоить всего 0,1 цент за киловатт-час.

Самый большой минус будет с 16 до 17 часов, когда отрицательная цена на электроэнергию достигнет 0,7 цента за кВтч. Однако в период с девяти до десяти вечера электроэнергия будет стоить более 13 центов за кВтч.

Средняя биржевая цена в воскресенье составит 5,2 цента за кВтч, что почти на пять процентов меньше, чем в субботу. В Латвии и Литве цена такая же, как и у нас. А в Финляндии цена в среднем будет весь день в небольшом минусе.