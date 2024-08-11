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Видео «Я подумал, что если упаду, то умру»: житель Эстонии стал жертвой нападения собак

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Фото: Arvo Meeks

Для жителя деревни Хольдре (волость Тырва) Валентина Вукса на прошлой неделе привычный путь от дома до автобусной остановки стал настоящим испытанием. Теперь Вукс, который пострадал в результате нападения собак, считает 2 августа своим вторым днем ​​рождения.

Перевод: София Солдатенко

Каждую пятницу Вукс ездит купаться в Тырва. И в ту пятницу, 2 августа, он направился к автобусной остановке, которая находится в трех с половиной километрах от дома. «На полпути я заметил трех больших черных собак, которые могут весить от шестидесяти до семидесяти килограммов. Я сказал им идти домой. Сначала они стали медленно уходить, но на дороге Тырва-Таагепера, где начинается асфальт, внезапно напали на меня. У меня был с собой рюкзак, который я взял в руки, чтобы защитить себя».

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