Для жителя деревни Хольдре (волость Тырва) Валентина Вукса на прошлой неделе привычный путь от дома до автобусной остановки стал настоящим испытанием. Теперь Вукс, который пострадал в результате нападения собак, считает 2 августа своим вторым днем рождения.
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Видео ⟩ «Я подумал, что если упаду, то умру»: житель Эстонии стал жертвой нападения собак
Перевод: София Солдатенко
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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