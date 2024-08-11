Федеральная резервная система: инфляция в США все еще остается слишком быстрой

Центральный банк США удерживает процентные ставки на самом высоком уровне за последние двадцать лет, пытаясь вернуть инфляцию к долгосрочному целевому уровню в два процента.

Годовые темпы инфляции в США замедлились до 2,5%, что значительно ниже пика, достигнутого в 2022 году, в то время как экономика продолжает расти, а рынок труда несколько ослаб.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в конце июля заявил, что центральный банк может начать повышать базовую процентную ставку уже в сентябре, если экономические данные будут соответствовать ожиданиям.

Однако другие представители центрального банка были более осторожны, говоря о базовых ставках.

«Прогрессу в замедлении инфляции в мае и июне можно только порадоваться. Однако инфляция по-прежнему превышает целевой показатель в два процента», - заявил член Совета Федеральной резервной системы Мишель Боуман на конференции в Колорадо-Спрингс.

Она добавила, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее замедление инфляции, но Федеральная резервная система будет проявлять терпение, чтобы не подорвать прогресс, слишком остро реагируя на отдельные данные.