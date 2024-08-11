Тысячи людей протестуют против расизма в Великобритании

Демонстрации прошли в Лондоне, Глазго в Шотландии, Белфасте в Северной Ирландии, Манчестере и многих других городах Англии. Опасений по поводу столкновений с антииммиграционными агитаторами не было.

После нападения молодежи 29 июля, которое в социальных сетях ложно связали с иммигрантом-мусульманином, в более чем десятке английских городов и Белфасте вспыхнули ультраправые беспорядки. Антииммиграционные активисты нападали на мечети и отели, связанные с иммиграцией, а также на полицейских и автомобили.

Последние сутки в Англии прошли спокойно, и власти надеются, что арест почти 800 человек помог предотвратить дальнейшее насилие.

Несмотря на это, британские СМИ сообщили в субботу, что премьер-министр Кир Стармер отказался от планов отправиться в отпуск на следующей неделе и вместо этого сосредоточится на кризисе.

Тысячи антирасистов в Лондоне провели в субботу митинг у штаб-квартиры партии «Реформы Великобритании», выдвинутой кандидатом на пост президента по Brexit Найджелом Фараджем, а затем прошли маршем по городу под пристальным вниманием полиции.

Они обвиняют Фараджа и других правых экстремистов в разжигании беспорядков своей антииммиграционной риторикой и теориями заговора.