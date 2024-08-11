Фото В Эстонии в жилой дом ударила молния

Дежурный пресс-представитель Ляэнеского спасательного центра Яанус Отс рассказал, что, когда спасатели прибыли на место, второй этаж деревянного дома был полон дыма, но пламени не было видно. Люди сами вышли из дома, никто не пострадал.

Спасатели нашли очаг пожара в конструкциях пристройки второго этажа, и в 22:31 пожар был локализован.

Оказалось, что погода в этом районе нанесла ущерб и другим: Керли, живущая в соседнем доме, рассказала, что молния ударила в кухонные лампы. Однако в доме установлена система молниезащиты, которая сразу же отключила электричество. «Мы вышли на улицу к щиту, и я увидела дым в соседском доме. Практически сразу прибыла спасательная команда», - рассказала она.

Как вести себя во время грозы? Грозы обычно возникают быстро, поэтому важно четко понимать, что делать. Грозы часто сопровождаются опасностями: молниями, ливнями, сильным ветром, градом и даже смерчами. Поэтому Спасательный департамент подготовил рекомендации, как вести себя во время грозы. Перед грозой Установите дома систему молниезащиты.

Отключите от электросети бытовые приборы; отсоедините от телевизора антенный кабель.

Не приближайтесь к емкостям с водой. Во время грозы Не открывайте водопроводный кран – вода является хорошим проводником электричества.

Не разводите огонь в печи или в плите – заряженные частички дыма также действуют как молниеотвод.

Не укрывайтесь под одиноко стоящими деревьями, вблизи металлических мачт и железных оград. Опасность поражения молнией в этих местах выше.