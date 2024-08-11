Еще больше пловцов заболели после заплыва на реке Сена

Немецкая пловчиха Леони Бек была одной из тех, кому стало плохо после заплыва по реке Сене, где качество воды было низким. «Меня вырвало девять раз. Диарея. Но качество воды в Сене одобрено», - с сарказмом написала Бек в Instagram.

Бек, трехкратная чемпионка мира по плаванию на открытой воде, заняла девятое место в Париже. Олимпийской чемпионкой стала Шарон ван Рувендаал из Нидерландов.

Имена других игроков сборной Германии не разглашаются, но Бек сделала публичный пост о случившемся. «Две немецкие спортсменки в пятницу проходили амбулаторное лечение в связи с тошнотой, рвотой и диареей. Теперь они чувствуют себя гораздо лучше. Врачи из нашей команды лечат еще одну пловчиху с похожими симптомами», - говорится в заявлении Олимпийского комитета Германии.

Качество воды в реке Сене в последние годы стало предметом обсуждения. Париж потратил более миллиарда евро, чтобы очистить реку и сделать ее пригодной для плавания в преддверии Игр, но амбициозный проект, похоже, не совсем удался.

Например, в начале Олимпийских игр тренировки по триатлону среди мужчин в Сене пришлось отменить из-за плохого качества воды. Ряд триатлонистов также сообщили о плохом самочувствии после купания в реке. Однако предсоревновательные проверки подтвердили, что качество воды достаточно хорошее для проведения соревнований.