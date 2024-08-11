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Попробуйте: сладкий совет, который поможет вам экономить и заработать деньги

rus.postimees.ee
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Экономия денег. Иллюстративное фото
Экономия денег. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Теоретически люди в Эстонии довольно хорошо знают, что такое экономия, но на практике не умеют применять эти знания так активно, поэтому им стоит поучиться у детей. Рассмотрим аналог знаменитого зефирного теста для детей и совет, как лучше распоряжаться своими деньгами.

Перевод - Диана Харламова

Вы знаете, что нужно экономить, но инфляция высока, расходы велики, и деньги тают между пальцами, как мороженое на солнце? И все же есть люди, которые экономят, несмотря на все  препятствия, и они не только откладывают деньги, но и умудряются не потратить их в следующий момент. Это требует сильного характера и дисциплины. Вы можете подумать, что эти навыки у вас либо есть, либо нет, но исследования показывают: самоконтроль и способность откладывать удовольствия могут быть подкреплены хорошими советами.

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