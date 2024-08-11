Попробуйте: сладкий совет, который поможет вам экономить и заработать деньги

Вы знаете, что нужно экономить, но инфляция высока, расходы велики, и деньги тают между пальцами, как мороженое на солнце? И все же есть люди, которые экономят, несмотря на все препятствия, и они не только откладывают деньги, но и умудряются не потратить их в следующий момент. Это требует сильного характера и дисциплины. Вы можете подумать, что эти навыки у вас либо есть, либо нет, но исследования показывают: самоконтроль и способность откладывать удовольствия могут быть подкреплены хорошими советами.