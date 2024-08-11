Теоретически люди в Эстонии довольно хорошо знают, что такое экономия, но на практике не умеют применять эти знания так активно, поэтому им стоит поучиться у детей. Рассмотрим аналог знаменитого зефирного теста для детей и совет, как лучше распоряжаться своими деньгами.
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Попробуйте: сладкий совет, который поможет вам экономить и заработать деньги
Перевод - Диана Харламова
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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