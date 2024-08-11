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В Таллиннскую телебашню ударила молния

Маргус Мартин
, журналист
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Фото: Erik Prozes

Сильный дождь и сопровождавшие его гроза, град и сильный ветер нанесли в большей или меньшей степени ущерб во многих частях Эстонии, но серьезных последствий удалось избежать. Молния ударила и в Таллиннскую телебашню.

Руководитель Таллиннской телебашни Юри Крийземанн сказал Postimees, что самый высокий в Эстонии «громоотвод» и находящаяся там техника не пострадали из-за грозы. «У нас есть соответствующая оборудование для таких вещей. Ничего не вышло из строя и ничего страшного не произошло, - добавил он. - Мы получаем такие [удары молний] примерно три или четыре раза в год».

Савин Ятман-Эйфель и руководитель Таллиннской телебашни Юри Крийземанн (справа). 
Савин Ятман-Эйфель и руководитель Таллиннской телебашни Юри Крийземанн (справа). Фото: Madis Veltman
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