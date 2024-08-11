В Таллиннскую телебашню ударила молния

Руководитель Таллиннской телебашни Юри Крийземанн сказал Postimees, что самый высокий в Эстонии «громоотвод» и находящаяся там техника не пострадали из-за грозы. «У нас есть соответствующая оборудование для таких вещей. Ничего не вышло из строя и ничего страшного не произошло, - добавил он. - Мы получаем такие [удары молний] примерно три или четыре раза в год».