Сильный дождь и сопровождавшие его гроза, град и сильный ветер нанесли в большей или меньшей степени ущерб во многих частях Эстонии, но серьезных последствий удалось избежать. Молния ударила и в Таллиннскую телебашню.
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В Таллиннскую телебашню ударила молния
Руководитель Таллиннской телебашни Юри Крийземанн сказал Postimees, что самый высокий в Эстонии «громоотвод» и находящаяся там техника не пострадали из-за грозы. «У нас есть соответствующая оборудование для таких вещей. Ничего не вышло из строя и ничего страшного не произошло, - добавил он. - Мы получаем такие [удары молний] примерно три или четыре раза в год».
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