Издевательства над мусульманами закончились бы не только массовыми восстаниями, но и человеческими жертвами. И не только во Франции, но и по всему миру, от Швеции до Пакистана, пишет вьетнамский журналист Пеэтер Эспак.
ПЕЭТЕР ЭСПАК ⟩ Непристойность - пустяк по сравнению с преднамеренной ложью
Перевод - Диана Харламова
В последнее время эстонская общественность, культурные редакторы и даже богословы стали говорить о том, что некоторые сцены на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, в том числе представление, напоминающее иконографию «Тайной вечери», не содержат сознательного обыгрывания христианских символов.
Совершенно непонятным образом это событие было даже описано как демонстрация миру некой французской культуры или традиции, никак не связанной с библейской мифологией. Подобные интерпретации могут быть лишь результатом либо недостатка культурных знаний, либо сознательного манипулирования в интересах светской политической идеологии, пришедшей на смену религии.
Границы свободы слова
Хотя Франция - страна, уважающая свободу слова, она действительно имеет значительно более жесткие ограничения на самовыражение, чем, например, Великобритания. Однако ни французское государство, ни его культура не определяют себя как сторонников радикальной политической пропаганды. Напротив. Ряд французских политиков только что подчеркнули необходимость уважать собственную историю и историю культуры Франции, чтобы противостоять натиску «проснувшегося» мира левой политики США и голливудской трэш-культуры.
Доказательством тому, кстати, служит немедленное осуждение слов одного из главных лидеров французских левых Жан-Люком Меланшоном. «Мне не понравилось издевательство над сценой "Тайной вечери" Христа и его учеников, которая является основой традиции воскресного богослужения. Я не назову это богохульством, но какой смысл в риске оскорбить верующих? Даже если вы сами настроены против церкви! В конце концов, в ту ночь мы говорили со всем миром. Сколько из миллиарда христиан в мире - смелые и честные люди, которым вера помогает жить и учит участвовать в жизни других, не мешая никому?» - заявил Меланшон.
Сегодня Ватикан официально осудил произошедшее на открытии, выразив свое презрение к нападкам на христиан и верующих других религий. Ватикан заявляет, что достойное мероприятие, на котором весь мир собирается вместе во имя общих ценностей, не должно использоваться для высмеивания религиозных убеждений большого количества людей, и что свобода выражения мнений все еще имеет свои границы перед лицом требования уважать других.
Богохульство или кощунство - вполне допустимое явление в искусстве или где бы то ни было. Хорошая шутка или достойное художественное произведение с богохульными шутками не нанесут религии никакого вреда. Наоборот, это полезно для духа людей. Ведь смертный человек не может ничем обидеть бога, который в христианстве считается «всемогущим», потому что богу все равно, что говорит или думает о нем смертное существо. Высмеивая святых, человек, ведущий себя подобным образом, прежде всего совершает акт против самого себя и своего собственного мира мыслей.
Если бы это был исламский пророк...
Однако, даже будучи неоднократным критиком политического ислама, я всегда считал сжигание Корана верхом колдовства. Чего можно добиться подобным поведением? Издеваться над символом, который важен для миллиардов людей, а также является историческим и культурным документом, просто ради извращенного удовольствия унизить другое человеческое существо? Создание карикатур на Мухаммеда, например, на самом деле просто форма юмора, которая (включая давнюю традицию изображения пророка в искусстве в исламских культурах) никоим образом не должна оскорблять никого, живущего в современном мире.
Однако если бы пророк ислама в конкретной исторической ситуации и контексте Писания был изображен в виде толстой лесбиянки почти без одежды (самоопределение активистки Барбары Буч), окруженной, например, голым мужчиной в женских колготках, и другими провокационного вида существами, то это была бы не карикатура или юмор, а публичное издевательство.
Более того, аналогичное издевательство над мусульманами, очевидно, закончилось бы массовыми восстаниями, возможно, с человеческими жертвами, не только во Франции, но и по всему миру, от Швеции до Пакистана. Такое даже не пришло бы никому в голову из-за страха. Поскольку спектакли такого уровня и с глобальной аудиторией, да еще и с расписанием телепередач, скорее всего, десятки и сотни раз пересматриваются и обсуждаются, прежде чем быть осуществленными (где очевидное совпадение с Тайной вечерей должно было быть очевидно), они были бы запрещены, а организаторы немедленно уволены.
Однако, поскольку христианство, как религия, проповедующая подставление другой щеки, в своем основном течении сегодня умиротворено и подавлено в перманентном состоянии оскорбленных и осмеянных, кампания гендерного идеологического экстремизма может быть легко помещена в библейский контекст.
Для произведения искусства важен результат
Демагогию, пытающуюся утверждать, что это представление древней мифологии, не имеющее отношения к христианскому контексту, можно прекратить. Во всяком случае, любому христианину, тем более католику, и образованному человеку, эта сцена напомнила Тайную вечерю.
Центральная фигура в наряде разделяет классическое христианское представление о пире любви. Кроме того, перед столом был опущен поднос с едой, из-под крышки которого появилась обнаженная голубая фигура, поющая песню под названием «Обнаженная», - это греческий бог Дионис (Филипп Катерин). Вероятно, он вызвал у зрителей странную ассоциацию с Адамом и Христом.
Песня Филиппа Катерина «Nu» - недвусмысленно поэтическое рассуждение о первоначальном состоянии первого человека, обнаженного в Раю до грехопадения. Певец неоднократно представлял себя самого обнаженным, причем не в греческом, а в однозначно библейском контексте истории грехопадения человека в 3-й главе Бытия Ветхого Завета, с которой знаком каждый француз. Съев по наущению змея запретный плод в раю, человечество впадает в грех, нарушив Божьи заповеди, и в этом кроется причина бед всего человечества.
Во втором куплете содержится призыв оставаться нагими, как в Рождестве Христовом, как животные, не делающие зла. Послание, переданное библейским языком как визуально, так и по существу, неожиданно символически призывает человечество оставить свой грех. Быть просто обнаженными и свободными от рабства первородного греха. Примером тому служат всевозможные представители сексуальных меньшинств, друиды и различные существа, совершающие перфомансы на заднем плане, вероятно, чтобы освободиться от гендерно-сексуальных границ.
Однако в произведении искусства важен конечный результат творения, а не последующие объяснения, которые ищут авторы, явно удивленные возмущением мира. Я уверен, что архитекторы, допустившие огромные ошибки, после обрушения моста или торгового центра, который они проектировали, и гибели людей вряд ли думали бы что-то вроде «Ошибочка вышла, но мы не это имели ввиду. В конце концов, мы вложили в эту архитектуру всю душу и хотели сделать мир лучше с помощью красоты!»
Общественность с гневом отправила бы творческих людей, приводящих подобные аргументы, куда подальше. Давайте и мы поступим так же с лицемерами и фарисеями, которые пытаются говорить о черном и белом. Гораздо честнее сказать правду. Даже в библейском контексте непристойность, вероятно, является меньшим грехом, чем умышленная ложь.