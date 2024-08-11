ПЕЭТЕР ЭСПАК Непристойность - пустяк по сравнению с преднамеренной ложью

Сегодня Ватикан официально осудил произошедшее на открытии, выразив свое презрение к нападкам на христиан и верующих других религий. Ватикан заявляет, что достойное мероприятие, на котором весь мир собирается вместе во имя общих ценностей, не должно использоваться для высмеивания религиозных убеждений большого количества людей, и что свобода выражения мнений все еще имеет свои границы перед лицом требования уважать других.

Богохульство или кощунство - вполне допустимое явление в искусстве или где бы то ни было. Хорошая шутка или достойное художественное произведение с богохульными шутками не нанесут религии никакого вреда. Наоборот, это полезно для духа людей. Ведь смертный человек не может ничем обидеть бога, который в христианстве считается «всемогущим», потому что богу все равно, что говорит или думает о нем смертное существо. Высмеивая святых, человек, ведущий себя подобным образом, прежде всего совершает акт против самого себя и своего собственного мира мыслей.

Если бы это был исламский пророк...