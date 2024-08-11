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Автобусы без водителей: как мобилизация в России угрожает общественному транспорту?

rus.postimees.ee
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10 мая этого года в Санкт-Петербурге автобус съехал с моста в реку, предположительно из-за переутомления водителя. Семь человек погибли.
10 мая этого года в Санкт-Петербурге автобус съехал с моста в реку, предположительно из-за переутомления водителя. Семь человек погибли. Фото: Anatoly Maltsev

По данным Центрального банка России в стране наблюдается рекордная нехватка рабочей силы, и в разных регионах просто не хватает людей, чтобы выполнять необходимые работы, включая управление автобусами.

Издание «Новая Газета Европа» пишет, что из-за нападения на Украину российская экономика потеряла 1,7 миллиона работников, что составляет около 2,2% трудоспособного населения. Такая ситуация повлияла на работу общественного транспорта в разных регионах России, где остро ощущается нехватка водителей.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов предложил создать «женский батальон», чтобы справиться с нехваткой персонала в общественном транспорте. Он пообещал будущим женщинам-водителям различные льготы и зарплату в размере 100 000 рублей (примерно 1036 евро).

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