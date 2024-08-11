По данным Центрального банка России в стране наблюдается рекордная нехватка рабочей силы, и в разных регионах просто не хватает людей, чтобы выполнять необходимые работы, включая управление автобусами.
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Автобусы без водителей: как мобилизация в России угрожает общественному транспорту?
Издание «Новая Газета Европа» пишет, что из-за нападения на Украину российская экономика потеряла 1,7 миллиона работников, что составляет около 2,2% трудоспособного населения. Такая ситуация повлияла на работу общественного транспорта в разных регионах России, где остро ощущается нехватка водителей.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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