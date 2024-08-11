Автобусы без водителей: как мобилизация в России угрожает общественному транспорту?

Издание «Новая Газета Европа» пишет, что из-за нападения на Украину российская экономика потеряла 1,7 миллиона работников, что составляет около 2,2% трудоспособного населения. Такая ситуация повлияла на работу общественного транспорта в разных регионах России, где остро ощущается нехватка водителей.