С начала июля в Швеции родители могут передавать часть отпуска по уходу за ребенком его бабушкам и дедушкам. Швеция является первой в мире страной, внедрившей это новшество, характерное для государства всеобщего благосостояния.
Парламент Швеции принял решение о введении инновационной реформы в декабре прошлого года после предложения правительства, сообщает Ilta-Lehti.
Согласно реформе, родители теперь могут передавать часть своего отпуска по уходу за ребенком бабушкам и дедушкам. Если у ребенка два родителя, они могут передать бабушкам и дедушкам максимум 45 дней отпуска. В случае с одним родителем, он может передать до 90 дней отпуска бабушкам и дедушкам для ухода за ребенком.
Подобную реформу ранее рассматривали и в Финляндии. По мнению экспертов, такая мера способствует более равномерному распределению ответственности за уход за маленькими детьми между родителями.
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