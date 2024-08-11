Согласно реформе, родители теперь могут передавать часть своего отпуска по уходу за ребенком бабушкам и дедушкам. Если у ребенка два родителя, они могут передать бабушкам и дедушкам максимум 45 дней отпуска. В случае с одним родителем, он может передать до 90 дней отпуска бабушкам и дедушкам для ухода за ребенком.