На следующей неделе Эстонию посетят шесть круизных лайнеров

В четверг днем из Риги прибудет полярная экспедиционная яхта Le Dumont d'Urville. Этот 131-метровый корабль под флагом Уоллиса и Футуны вечером направится в Хельсинки и больше в этом сезоне не посетит Эстонию.

В субботу из Риги также прибудут Azamara Onward и Silver Dawn. Первый из них - 181-метровый корабль под флагом Бермудских островов, который попал в новости в августе 2018 года, спасая трех моряков с затонувшего траулера в Северном море. В этом сезоне Azamara Onward больше не будет посещать Эстонию.

После круиза по Средиземному морю судно через Панамский канал перейдет из Атлантики в Тихий океан на Рождество и Новый год. В январе Azamara Onward посетит Полинезию, в феврале - Новую Зеландию, а в марте - Филиппины и Индокитай. Когда корабль вернется в Европу через Суэцкий канал в мае следующего года, он останется в основном в Южной Европе, а в ноябре снова отправится через Атлантику.

Последним судном, прибывающим на неделю, станет Silver Dawn, который прибудет в субботу в полдень. Этот 213-метровый мегаяхт под флагом Багамских островов вечером направится в Хельсинки и вернется в Таллинн уже 20 августа, проведя промежуточное время в Хельсинки и Стокгольме. После Дня восстановления независимости Silver Dawn больше не вернется в Эстонию в этом году. Рождество судно проведет в Сингапуре, а Новый год - на Филиппинах.

В январе начнется 136-дневный мегакруиз из Токио в Нью-Йорк, который приведет Silver Dawn в Гонконг, Индокитай, Шри-Ланку, Южную Африку, Намибию, Анголу, Гану, Сенегал и на Канарские острова. В рамках этого круиза корабль посетит Таллинн 27 апреля. Когда он наконец достигнет Нью-Йорка через Исландию и Гренландию, будет уже 29 мая.