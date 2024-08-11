Таллиннский Ванасадам примет на следующей неделе шесть круизных судов, одно из которых также сделает остановку на Сааремаа.
На следующей неделе Эстонию посетят шесть круизных лайнеров
Первым кораблем, прибывающим в понедельник утром из Хельсинки, станет 90-метровый круизный лайнер Hebridean Sky. В 22 часа судно направится на Сааремаа, а оттуда продолжит путь в Ригу. Этот корабль, ходящий под флагом Багамских островов, ранее был известен под названиями MV Sea Explorer, Corinthian II, Island Sun, Sun, Renai I, Regina Renaissance и Renaissance VII. Вновь Hebridean Sky вернется в Ванасадам 25 августа, а днем позже посетит Сааремаа.
Во вторник в Ванасадам прибудут два круизных лайнера. Первым в Хельсинки прибудет 238-метровый Crystal Symphony, который отправится на Готланд в 19 часов. Больше этот корабль под флагом Багамских островов в этом круизном сезоне в Эстонию не вернется.
Осень Crystal Symphony проведет в Средиземноморье, а Рождество и Новый год - в портах Южно-Африканской Республики и на Мадагаскаре. В начале нового года лайнер отправится в Юго-Восточную Азию, а весной вернется в Средиземное море через Индию, Сейшелы и Гану, где останется до осени.
Вторым кораблем, прибывающим во вторник, станет 253-метровый AIDAmar, который прибудет из Риги и направится в Хельсинки только в среду в 3:30 ночи. Лайнер совершает десятидневный круиз с отправлением и возвращением в Росток. Снова AIDAmar, под итальянским флагом, можно будет увидеть в Ванасадаме 27 сентября вместе с самым длинным лайнером сезона - Britannia.
В это время AIDAmar будет участвовать в круизах по Скандинавии, с эпизодическими остановками в Ростоке и Гданьске. Во второй половине ноября лайнер отправится на Канарские острова, а Рождество и Новый год проведет в Карибском бассейне. 23 мая следующего года судно вновь вернется в Таллинн.
В четверг днем из Риги прибудет полярная экспедиционная яхта Le Dumont d'Urville. Этот 131-метровый корабль под флагом Уоллиса и Футуны вечером направится в Хельсинки и больше в этом сезоне не посетит Эстонию.
В субботу из Риги также прибудут Azamara Onward и Silver Dawn. Первый из них - 181-метровый корабль под флагом Бермудских островов, который попал в новости в августе 2018 года, спасая трех моряков с затонувшего траулера в Северном море. В этом сезоне Azamara Onward больше не будет посещать Эстонию.
После круиза по Средиземному морю судно через Панамский канал перейдет из Атлантики в Тихий океан на Рождество и Новый год. В январе Azamara Onward посетит Полинезию, в феврале - Новую Зеландию, а в марте - Филиппины и Индокитай. Когда корабль вернется в Европу через Суэцкий канал в мае следующего года, он останется в основном в Южной Европе, а в ноябре снова отправится через Атлантику.
Последним судном, прибывающим на неделю, станет Silver Dawn, который прибудет в субботу в полдень. Этот 213-метровый мегаяхт под флагом Багамских островов вечером направится в Хельсинки и вернется в Таллинн уже 20 августа, проведя промежуточное время в Хельсинки и Стокгольме. После Дня восстановления независимости Silver Dawn больше не вернется в Эстонию в этом году. Рождество судно проведет в Сингапуре, а Новый год - на Филиппинах.
В январе начнется 136-дневный мегакруиз из Токио в Нью-Йорк, который приведет Silver Dawn в Гонконг, Индокитай, Шри-Ланку, Южную Африку, Намибию, Анголу, Гану, Сенегал и на Канарские острова. В рамках этого круиза корабль посетит Таллинн 27 апреля. Когда он наконец достигнет Нью-Йорка через Исландию и Гренландию, будет уже 29 мая.