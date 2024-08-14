В двенадцатом выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие Екатерина Чернова и София Солдатенко расскажут о том, что стало причиной исчезновения 35-летней Юлле, которую в августе 2019 года искала вся Эстония.
Руки были связаны за спиной: тело пропавшей 35-летней жительницы Эстонии нашли в озере
27 августа 2019 года около четырех часов дня 35-летняя Юлле в деревне Весиярве в волости Вильянди вышла из автобуса и пошла в сторону своего дома. С тех пор больше ее никто не видел.
Юлле исчезла всего в трех километрах от своего дома. Ее мобильный телефон был отключен. Близкие сразу забили тревогу, поскольку ранее она всегда предупреждала, если оставалась ночевать не дома.
Как только близкие обратились в полицию, стражи порядка стали собирать информацию и прочесывать окрестности. Среди прочего были проверены все ведущие к дому Юлле дороги, дрон с высоты птичьего полета осмотрел весь район. С помощью тепловизоров были проверены водоемы и колодцы. Но все безрезультатно.
Руки ее были связаны за спиной, а в рюкзаке был огромный камень в качестве утяжелителя
Уже на следующий день после исчезновения фотографии Юлле появились во всех СМИ и полиция попросила помощи общественности в поисках пропавшей без вести.
В зоне исчезновения и за ее пределами были размещены более 60 объявлений о поисках пропавшей, но на тот момент не было ни одного звонка от тех, кто видел Юлле после того, как она вышла из автобуса.
9 сентября случайные прохожие в Вильяндимаа в волости Мульги заметили в озере труп. Это была пропавшая Юлле. Тело обнаружили в 50 километрах от родной деревни Юлле. На ее теле были следы насилия. Руки ее были связаны за спиной, а в рюкзаке был огромный камень в качестве утяжелителя.
О том, что случилось с Юлле после того, как она вышла из автобуса, кто и почему ее убил, слушайте в двенадцатом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».
Расскажите нам о том, что случалось с вами
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: судебное дело, публикации в СМИ.
Озвучивали: Ольга Лебедева, Иван Скрябин, Павел Соболев, Сергей Метлев и Сергей Светлов.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.