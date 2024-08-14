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Руки были связаны за спиной: тело пропавшей 35-летней жительницы Эстонии нашли в озере

София Солдатенко Екатерина Чернова
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Вскоре после обнаружения трупа подозреваемый был задержан.
Вскоре после обнаружения трупа подозреваемый был задержан. Фото: Коллаж Rus.Postimees

В двенадцатом выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие Екатерина Чернова и София Солдатенко расскажут о том, что стало причиной исчезновения 35-летней Юлле, которую в августе 2019 года искала вся Эстония.

27 августа 2019 года около четырех часов дня 35-летняя Юлле в деревне Весиярве в волости Вильянди вышла из автобуса и пошла в сторону своего дома. С тех пор больше ее никто не видел.

Юлле исчезла всего в трех километрах от своего дома. Ее мобильный телефон был отключен. Близкие сразу забили тревогу, поскольку ранее она всегда предупреждала, если оставалась ночевать не дома.

Примерно за час до исчезновения Юлле зашла в магазин и попала в поле зрения камеры видеонаблюдения. Это последние кадры, на которых она запечатлена живой. 
Примерно за час до исчезновения Юлле зашла в магазин и попала в поле зрения камеры видеонаблюдения. Это последние кадры, на которых она запечатлена живой. Фото: Kohtutoimik

Как только близкие обратились в полицию, стражи порядка стали собирать информацию и прочесывать окрестности. Среди прочего были проверены все ведущие к дому Юлле дороги, дрон с высоты птичьего полета осмотрел весь район. С помощью тепловизоров были проверены водоемы и колодцы. Но все безрезультатно.

Руки ее были связаны за спиной, а в рюкзаке был огромный камень в качестве утяжелителя

Уже на следующий день после исчезновения фотографии Юлле появились во всех СМИ и полиция попросила помощи общественности в поисках пропавшей без вести.

После того, как Юлле пропала, ее родственник написал ей в мессенджере и в ответ получил сообщение с ошибкой. Как потом установит полиция, на самом деле в это время Юлле уже была мертва, а сообщение написал ее убийца. 
После того, как Юлле пропала, ее родственник написал ей в мессенджере и в ответ получил сообщение с ошибкой. Как потом установит полиция, на самом деле в это время Юлле уже была мертва, а сообщение написал ее убийца. Фото: Kohtutoimik

В зоне исчезновения и за ее пределами были размещены более 60 объявлений о поисках пропавшей, но на тот момент не было ни одного звонка от тех, кто видел Юлле после того, как она вышла из автобуса.

9 сентября случайные прохожие в Вильяндимаа в волости Мульги заметили в озере труп. Это была пропавшая Юлле. Тело обнаружили в 50 километрах от родной деревни Юлле. На ее теле были следы насилия. Руки ее были связаны за спиной, а в рюкзаке был огромный камень в качестве утяжелителя.

Найденный в озере рюкзак Юлле.
Найденный в озере рюкзак Юлле. Фото: Kohtutoimik

О том, что случилось с Юлле после того, как она вышла из автобуса, кто и почему ее убил, слушайте в двенадцатом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».

Место, где было найдено тело Юлле. На поверхности воды виден ее рюкзак. 
Место, где было найдено тело Юлле. На поверхности воды виден ее рюкзак. Фото: Kohtutoimik

Расскажите нам о том, что случалось с вами

Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.

Выпуск подготовлен на основе материалов: судебное дело, публикации в СМИ.

Озвучивали: Ольга Лебедева, Иван Скрябин, Павел Соболев, Сергей Метлев и Сергей Светлов.

Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?

Помощь рядом

Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.

Другие полезные телефоны помощи:

  • Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
  • Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
  • Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
  • НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
  • Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
  • Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.
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