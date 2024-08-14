Руки были связаны за спиной: тело пропавшей 35-летней жительницы Эстонии нашли в озере

27 августа 2019 года около четырех часов дня 35-летняя Юлле в деревне Весиярве в волости Вильянди вышла из автобуса и пошла в сторону своего дома. С тех пор больше ее никто не видел.

Юлле исчезла всего в трех километрах от своего дома. Ее мобильный телефон был отключен. Близкие сразу забили тревогу, поскольку ранее она всегда предупреждала, если оставалась ночевать не дома.

Примерно за час до исчезновения Юлле зашла в магазин и попала в поле зрения камеры видеонаблюдения. Это последние кадры, на которых она запечатлена живой. Фото: Kohtutoimik

Как только близкие обратились в полицию, стражи порядка стали собирать информацию и прочесывать окрестности. Среди прочего были проверены все ведущие к дому Юлле дороги, дрон с высоты птичьего полета осмотрел весь район. С помощью тепловизоров были проверены водоемы и колодцы. Но все безрезультатно.

Руки ее были связаны за спиной, а в рюкзаке был огромный камень в качестве утяжелителя

Уже на следующий день после исчезновения фотографии Юлле появились во всех СМИ и полиция попросила помощи общественности в поисках пропавшей без вести.

После того, как Юлле пропала, ее родственник написал ей в мессенджере и в ответ получил сообщение с ошибкой. Как потом установит полиция, на самом деле в это время Юлле уже была мертва, а сообщение написал ее убийца. Фото: Kohtutoimik

В зоне исчезновения и за ее пределами были размещены более 60 объявлений о поисках пропавшей, но на тот момент не было ни одного звонка от тех, кто видел Юлле после того, как она вышла из автобуса.