Около пяти утра 10 августа в полицию поступило сообщение о том, что в бочке-сауне в волости Тюри был найден мужчина без сознания.
В Ярваском уезде в бочке-сауне найден мертвый человек
Дежурный представитель департамента полиции сообщил, что скорая помощь пыталась реанимировать 49-летнего мужчину, но, к сожалению, безуспешно.
Тело мужчины было отправлено на вскрытие, и нет никаких оснований подозревать, что это убийство.
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