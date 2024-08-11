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В Ярваском уезде в бочке-сауне найден мертвый человек

rus.postimees.ee
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Траурная свеча. Снимок иллюстративный.
Траурная свеча. Снимок иллюстративный. Фото: VisionalMedia/Shutterstock

Около пяти утра 10 августа в полицию поступило сообщение о том, что в бочке-сауне в волости Тюри был найден мужчина без сознания.

Дежурный представитель департамента полиции сообщил, что скорая помощь пыталась реанимировать 49-летнего мужчину, но, к сожалению, безуспешно.

Тело мужчины было отправлено на вскрытие, и нет никаких оснований подозревать, что это убийство.

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