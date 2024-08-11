Новые работы Бэнкси в Лондоне: аквариум на полицейской будке и исчезновение шедевров

Неуловимый уличный художник из Бристоля подтвердил авторство «аквариума», разместив фотографию в своем инстаграме.

Эта инсталляция отличается от предыдущих работ Бэнкси, появившихся на этой неделе в разных местах по всему Лондону: в отличие от предыдущих традиционных трафаретов эта представляет собой детальную картину, созданную, судя по всему, с помощью полупрозрачной аэрозольной краски.

С понедельника в разных уголках британской столицы появились силуэтные изображения козы, слонов, обезьян, волка, пеликанов и кошки.

Так «аквариум» выглядит изнутри. Фото: ANDY RAIN/EPA

Двое полицейских пришли осмотреть и сфотографировать будку после того, как изображение попало на камеры видеонаблюдения, и их попросили проверить, что там происходит.

Фото: SCANPIX

Тем временем шестая работа знаменитого уличного художника - потягивающаяся кошка, нарисованная на голом, ободранном рекламном щите на северо-западе Лондона, не продержалась и дня: рабочие содрали изображение через несколько часов после того, как о нем стало известно, под шумное неодобрение собравшихся зевак.

Трое мужчин, которых прислали демонтировать щит, объяснили, что их наняла «компания-подрядчик», а убрать щит было решено «по соображениям безопасности».

Шестую работу Бэнкси в лондонском районе Криклвуд в субботу сняли трое рабочих. Фото: SCANPIX

Подрядчик, назвавшийся Марком, рассказал информационному агентству PA, что они собирались снять обшивку щита в понедельник и заменить ее, но демонтаж был перенесен на субботу на случай, если кто-то «сорвет ее и оставит в небезопасном состоянии».