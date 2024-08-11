Суд Финляндии рассматривает дело о семи финских мужчинах, купивших секс у румынской девушки при посредничестве сутенера.
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Семеро финнов обвиняются в использовании нелегальных секс-услуг
Всех финнов, которые пользовались услугами проститутки, оштрафовали за то, что они с головой окунулись в секс-бизнес. Это был случай эксплуатации и жестокой торговли 18-летней гражданкой Румынии, сообщает Helsingin Sanomat.
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