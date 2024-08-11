Вс, 11.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Семеро финнов обвиняются в использовании нелегальных секс-услуг

Copy
Проститутка, фото иллюстративное
Проститутка, фото иллюстративное Фото: Shutterstock

Суд Финляндии рассматривает дело о семи финских мужчинах, купивших секс у румынской девушки при посредничестве сутенера.

Всех финнов, которые пользовались услугами проститутки, оштрафовали за то, что они с головой окунулись в секс-бизнес. Это был случай эксплуатации и жестокой торговли 18-летней гражданкой Румынии, сообщает Helsingin Sanomat.

Предупреждающие знаки витали в воздухе, но мужчины их игнорировали. Появление сайта, продающего секс-услуги, должно было вызвать подозрение. Объявление было написано на английском языке с ошибками. На фотографии была изображена обнаженная темнокожая женщина в гостиничном номере.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх