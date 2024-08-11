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ГАЛЕРЕЯ Уровень воды одного из эстонских озер достиг критической отметки (1)

BNS
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Служба погоды дала предупреждение Выру, поскольку уровень воды в озере Тамула достиг критической отметки.

Уровень воды на гидрометрической станции Роозисааре на озере Тамула достиг критической отметки - 220 см над ординаром, и в ближайшее время не спадет. За минувшие сутки уровень воды в озере изменился на 1,2 см.

К 2 августа дождливая погода также подняла уровень воды в Тамула - в тот раз он все же был на несколько десятком сантиметров ниже критической отметки.

В последний раз уровень воды в озере превысил критическую отметку прошлой весной - правда, всего на несколько сантиметров. Тогда затопило побережье и променад.

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