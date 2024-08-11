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ФОТО Гроза бушевала и в Кадриорге: большая береза пострадала от удара молнии

rus.postimees.ee
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Вчера в японском саду в Кадриорге в большую березу ударила молния: трещина в стволе дерева простирается от вершины до основания.

Ночью по всей Эстонии наблюдались интенсивные грозы, сопровождавшиеся зрелищными молниями. Грозы вызвали сильные ливни, град и мощные порывы ветра.

В восточной части Харьюмаа местами выпало более 80 мм осадков. Молнии ударили в электрические и телефонные линии, что вызвало перебои с электроснабжении и повредило электронные устройства.

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