Вчера в японском саду в Кадриорге в большую березу ударила молния: трещина в стволе дерева простирается от вершины до основания.
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ФОТО ⟩ Гроза бушевала и в Кадриорге: большая береза пострадала от удара молнии
Ночью по всей Эстонии наблюдались интенсивные грозы, сопровождавшиеся зрелищными молниями. Грозы вызвали сильные ливни, град и мощные порывы ветра.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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