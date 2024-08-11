Шесть месяцев спустя после смерти главного врага Путина, Алексея Навального, его союзники готовятся продолжить борьбу против режима Кремля.
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Борьба продолжается: союзники Навального готовятся к новым вызовам
Иван Жданов, соратник Навального, делает все возможное в Вильнюсе, чтобы сохранить наследие своего лидера, сообщает The Times.
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