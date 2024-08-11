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Борьба продолжается: союзники Навального готовятся к новым вызовам

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4 июня 2024 г. В церкви Святой Марии в Берлине прошла панихида в день рождения Алексея Навального.
4 июня 2024 г. В церкви Святой Марии в Берлине прошла панихида в день рождения Алексея Навального. Фото: RALF HIRSCHBERGER

Шесть месяцев спустя после смерти главного врага Путина, Алексея Навального, его союзники готовятся продолжить борьбу против режима Кремля.

Иван Жданов, соратник Навального, делает все возможное в Вильнюсе, чтобы сохранить наследие своего лидера, сообщает The Times.

«Я очень скучаю по нему - его энергия и харизма были непреодолимы, - сказал Жданов британскому журналисту. - Он был полон энтузиазма и уверенности даже в тюрьме. Это ощущалось в его письмах».

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