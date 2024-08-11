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Автобус без водителя оказался в кювете: полиция расследует необычный случай

Кевин Вольтер
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

В 17:44 в полицию поступило сообщение о том, что автобус Toyota Previa съехал в кювет у края рапсового поля и не может выбраться.

Когда полиция прибыла на место, у автомобиля находились двое мужчин, которые уже вызвали помощь для того, чтобы вытащить транспортное средство.

«Ни один из мужчин не знал, когда этот автомобиль туда заехал или кто его вел. Ключи от машины мужчины передали полиции», - сообщил представитель полиции.

Точные обстоятельства происшествия еще выясняются.

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