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ВИДЕО В Париже задержали мужчину, который забирался на Эйфелеву башню

rus.postimees.ee
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Эйфелева башня. Фото носит иллюстративный характер.
Эйфелева башня. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Getty Images

В воскресенье, за несколько часов до церемонии закрытия Олимпийских игр, в Париже задержали мужчину, который пытался взобраться на Эйфелеву башню, пишет «Европейская правда».

Мужчину заметили, когда он начал подниматься на башню около 14:45 по местному времени. Полиция немедленно вмешалась и задержала его, как сообщили правоохранительные органы.

На тот момент не было известно о его мотивах или национальности.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как мужчина без футболки карабкается на башню, прямо над олимпийскими кольцами, украшавшими ее во время летних игр.

На другом видео показано, как полиция выводит мужчину, его руки закованы в наручники за спиной, и он говорит прохожему: «Черт возьми, жарко, не так ли?»

Агентство АР сообщило, что французская полиция эвакуировала людей с территории вокруг Эйфелевой башни во время инцидента, а телеканал CNN, ссылаясь на полицию, также сообщил об эвакуации людей из самой башни.

Эйфелева башня была центральным элементом грандиозного финала церемонии открытия Олимпиады, однако не планировалось, что она будет использоваться на церемонии закрытия в воскресенье.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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