ВИДЕО В Париже задержали мужчину, который забирался на Эйфелеву башню

Мужчину заметили, когда он начал подниматься на башню около 14:45 по местному времени. Полиция немедленно вмешалась и задержала его, как сообщили правоохранительные органы.

На тот момент не было известно о его мотивах или национальности.

Amir Tsarfati, [Aug 11, 2024 at 9:42 AM]

Hours before the closing ceremony of the Olympic Games - the Eiffel Tower is evacuated after a person climbed it. Large police force on site, the person was spotted above the Olympic rings on the tower above the first observation deck pic.twitter.com/SY4cMPtnb2 — Rooted n routes (@rooted91954) August 11, 2024

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как мужчина без футболки карабкается на башню, прямо над олимпийскими кольцами, украшавшими ее во время летних игр.

На другом видео показано, как полиция выводит мужчину, его руки закованы в наручники за спиной, и он говорит прохожему: «Черт возьми, жарко, не так ли?»

Агентство АР сообщило, что французская полиция эвакуировала людей с территории вокруг Эйфелевой башни во время инцидента, а телеканал CNN, ссылаясь на полицию, также сообщил об эвакуации людей из самой башни.

Эйфелева башня была центральным элементом грандиозного финала церемонии открытия Олимпиады, однако не планировалось, что она будет использоваться на церемонии закрытия в воскресенье.