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Предприниматель: малый бизнес обмельчает и уйдет в тень, игры в прятки в бухучете гарантированы (2)

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Мелкий предприниматель превратится в слесаря-одиночку
  • Бизнес опустится ниже уровня налогового радара
  • Фирмы начнут показывать сплошные убытки

Что мешает росту малых предприятий? Как налоговые планы правительства отразятся на небольших фирмах? Отреагирует ли бизнес на перемены?

На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления учебного центра Kardis, консультант по налоговым вопросам Тимур Скоряк

Выдержки из беседы:

– Как налоговые планы правительства отразятся на малых предприятиях?

– Любое удорожание, в том числе удорожание ведения бизнеса вследствие увеличения налоговой нагрузки, отражается негативно на всех предприятиях – и на крупных, и на малых. Однако на малом бизнесе отразится заметнее.

Рост налога с оборота до 24% больно ударит по малому бизнесу. А именно – по тем его отраслям, которые конкурируют с неналогообязанными фирмами.

Там, где конкурировать придется с крупным бизнесом, добавление к цене налога с оборота серьезных проблем не создаст. Просто это будет прилив, который поднимет все лодки.

В тех случаях, когда конкурировать придется с частниками, которые не платят налог с оборота, налогообязанному малому предпринимателю придется либо уменьшать свою маржу (разницу между ценой и себестоимостьюприм.ред.), либо искусственно сокращать обороты, чтобы уйти в неналогообязанную зону.

– Дальнейший рост цен на товары и услуги неминуем?

– Налог с оборота – это не главный драйвер роста цен. Основным стимулятором роста цен в нашей стране является цена труда и зарплата (имеется в виду рост минимальной зарплатыприм. ред.). Это самое тяжелое из всех возможных изменений. Напомню, что еще не так давно минимальная зарплата в Эстонии была ниже 200 евро.

– Сейчас минимальная зарплата составляет 820 евро, в этом году она выросла сразу на 10%. И в дальнейшем рост должен продолжиться. Евродиректива требует, чтобы минимальная зарплата составляла не менее 50% от средней или 60% от медианной зарплаты…

– Это будет очень плохо для малого бизнеса. Цена труда малоквалифицированных помощников очень серьезно нарушает экономику в малом бизнесе. Малый предприниматель все больше превращается в слесаря-одиночку, который вынужден всё делать сам, в том числе искать клиента, заваривать себе кофе и т.д. Это не уменьшает его трудоспособности, но серьезно ухудшает его качество жизни и ослабляет в целом экономику.

– Чего следует опасаться в такой ситуации государству?

– Полагаю, что государство сейчас находится в некоторой растерянности. Правда, в министры финансов пришел человек (Юрген Лигиприм.ред.), который в 2008–2009 годах серьезно выручил экономику Эстонии. Именно тогда был заморожен рост минимальной зарплаты на три года, хотя профсоюзы выли и кусались. Расходы общественного сектора тоже пришлось серьезно урезать.

– Меры правительства могут привести к тому, что малый бизнес начнет уходить от уплаты от налогов?

– Несомненно. Малый бизнес всегда был довольно нигилистичен в этих вопросах. Думаю, что расчеты правительства собрать определенную сумму за счет налога на прибыль в дальнейшем придется довольно серьезно корректировать. Плоды этого придется пожинать всем нам – мы получим очередное повышение налога с оборота либо новый прямой налог. Автоналог – это один из вариантов прямого налога.

– Насколько вероятен уход малого бизнеса в теневую сферу?

– Эта тенденция уже наблюдается. Например, в нижней части малого бизнеса – в индустрии красоты, сфере таксоизвоза и т.д. Там отношение к налогам – условно-теоретическое, налоги просто не декларируются. А наш Налогово-таможенный департамент не очень хочет заниматься охотой за планктоном.

В нашей стране можно легко создать фирму, подавать годовые отчеты с нулевой прибылью и рассчитывать на то, чтобы летать ниже уровня налогового радара.

Считаю, что эта тенденция непременно усилится. Думаю, что игры в прятки в бухгалтерском отчете мы увидим в широких масштабах. Все будут показывать сплошные убытки.

Это будет означать, что государству придется пересматривать практику налогообложения либо корректировать свои налоговые планы.

– Что мешает малому бизнесу расти?

– Во-первых, базисно мешает расти малому бизнесу политическая ситуация. Мы живем в стране, расположенной на коротком Ганзейском пути из Европы в Россию. Геополитическая блокада превратила основное преимущество страны в ничто.

Во-вторых, раньше преимуществом Эстонии было наличие не очень дорогой квалифицированной рабочей силы. Это преимущество испаряется с каждым годом все больше.

Во-третьих, правительством был принят целый ряд популистских мер. Все эти безумные траты на культуру, пиар, коммуникации – это все равно что покупать новый смокинг, когда в кармане пусто.

– Во что эти деньги нужно было бы вложить?

– Для начала – их не нужно было тратить. Можно было бы копить и в час тяжелой минуты покупать на них, например, новые ракетные комплексы, а не устраивать дополнительные поборы. Можно было бы догадаться, что это важно для страны, в которой нет финансовой подушки безопасности и которая находится в зоне серьезной политической напряженности.

– В какой ситуации окажется наш малый бизнес в ближайшие год-два?

– Думаю, что наш малый бизнес выживет. Мы не превратимся, как наш большой агрессивный сосед, в страну, где весь бизнес – под олигархами.

И хотя малый бизнес чрезвычайно живуч, у него будут очень серьезные проблемы. Одна из них – диверсификация крупного бизнеса, который начнет лезть на пастбище малого бизнеса. С другой стороны, у малого бизнеса есть перспектива обмельчания, поскольку уходит возможность пользоваться дешевой рабочей силой.

Радостно увеличив минимальную заработную плату, правительство получит некоторое количество безработных или обедневших пенсионеров, поскольку сейчас целый ряд рабочих мест в малом бизнесе занимают пенсионеры, согласные работать за маленькую зарплату. В дальнейшем малый бизнес не в стоянии будет им платить.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: что мешает росту малых предприятий? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss
Студия Postimees: что мешает росту малых предприятий? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss Фото: Oliver Kaur
  • Какие изменения – самые тяжелые для небольших фирм?
  • Повышение минимальной зарплаты – посильная задача?  
  • Что мешает росту малых предприятий?
  • Не уйдет ли бизнес в теневую сферу?
  • Как налог на прибыль отразится на инвестициях? 
  • Бизнес оказался в условиях риска?
  • Можно ли избежать волны закрытия малых предприятий?
  • Помогут ли меры правительства достичь заявленных целей?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss 

Комментарии (2)
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