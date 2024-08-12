– Насколько вероятен уход малого бизнеса в теневую сферу?

– Эта тенденция уже наблюдается. Например, в нижней части малого бизнеса – в индустрии красоты, сфере таксоизвоза и т.д. Там отношение к налогам – условно-теоретическое, налоги просто не декларируются. А наш Налогово-таможенный департамент не очень хочет заниматься охотой за планктоном.

В нашей стране можно легко создать фирму, подавать годовые отчеты с нулевой прибылью и рассчитывать на то, чтобы летать ниже уровня налогового радара.

Считаю, что эта тенденция непременно усилится. Думаю, что игры в прятки в бухгалтерском отчете мы увидим в широких масштабах. Все будут показывать сплошные убытки.

Это будет означать, что государству придется пересматривать практику налогообложения либо корректировать свои налоговые планы.

– Что мешает малому бизнесу расти?

– Во-первых, базисно мешает расти малому бизнесу политическая ситуация. Мы живем в стране, расположенной на коротком Ганзейском пути из Европы в Россию. Геополитическая блокада превратила основное преимущество страны в ничто.

Во-вторых, раньше преимуществом Эстонии было наличие не очень дорогой квалифицированной рабочей силы. Это преимущество испаряется с каждым годом все больше.

Во-третьих, правительством был принят целый ряд популистских мер. Все эти безумные траты на культуру, пиар, коммуникации – это все равно что покупать новый смокинг, когда в кармане пусто.

– Во что эти деньги нужно было бы вложить?