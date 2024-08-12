Как налоговые планы правительства отразятся на малых предприятиях? Что мешает росту? Отреагирует ли бизнес на перемены?
Студия Postimees: что мешает росту малых предприятий?
На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления учебного центра Kardis, консультант по налоговым вопросам Тимур Скоряк. Следите за беседой в 13:30!
- Какие изменения – самые тяжелые для небольших фирм?
- Повышение минимальной зарплаты – посильная задача?
- Что мешает росту малых предприятий?
- Не уйдет ли бизнес в теневую сферу?
- Как налог на прибыль отразится на инвестициях?
- Бизнес оказался в условиях риска?
- Можно ли избежать волны закрытия малых предприятий?
- Помогут ли меры правительства достичь заявленных целей?