Пн, 12.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Студия Postimees: что мешает росту малых предприятий?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Copy

Как налоговые планы правительства отразятся на малых предприятиях? Что мешает росту? Отреагирует ли бизнес на перемены?

На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления учебного центра Kardis, консультант по налоговым вопросам Тимур Скоряк. Следите за беседой в 13:30!

  • Какие изменения – самые тяжелые для небольших фирм?
  • Повышение минимальной зарплаты – посильная задача?  
  • Что мешает росту малых предприятий?
  • Не уйдет ли бизнес в теневую сферу?
  • Как налог на прибыль отразится на инвестициях? 
  • Бизнес оказался в условиях риска?
  • Можно ли избежать волны закрытия малых предприятий?
  • Помогут ли меры правительства достичь заявленных целей?
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх