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Колонка Postimees Языковая борьба (5)

rus.postimees.ee
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Песенная революция. Фото несет иллюстративный характер.
Песенная революция. Фото несет иллюстративный характер. Фото: Wikipedia.org
  • Компании хотят снизить требования к знанию языка для водителей автобусов до уровня A2
  • Требование к водителям такси соблюдать языковые нормы является весьма разумным
  • По мнению Postimees, ситуацию с владением языком в сфере обслуживания необходимо взять под контроль

Союз автотранспортных компаний добивается от Министерства образования и науки снижения языковых требований для водителей автобусов и равного подхода к водителям такси.

Идея снизить языковые требования не является хорошей, в отличие от идеи равного подхода, так как водители автобусов, как правило, владеют эстонским языком на хорошем или удовлетворительном уровне, в то время как в сфере такси, особенно среди водителей Bolt, часто можно встретить людей, которые вообще не говорят на эстонском. Порой невозможно даже понять, кто они и откуда.

Фактически, закон уже сейчас предусматривает равное отношение к водителям автобусов и такси. Оба требуют владения эстонским языком на уровне B1, включая водителей приложений.

Уровень B1 не является самым высоким. Что должен уметь человек с такой категорией? Он способен понимать беседы и тексты на знакомые темы, а также содержание простых телепередач. Он может вести разговор и обосновывать свои взгляды, а также может описывать свой опыт, желания и намерения более длинными предложениями.

Все, кто не владеет эстонским языком, должны предоставлять свои услуги на своей исторической родине, если у них не было желания выучить государственный язык.

Союз автотранспортных компаний предлагает снизить языковые требования для водителей автобусов до уровня A2, но одновременно начать проверять владение языком у всех водителей такси и всех работников транспортного сектора, которые непосредственно взаимодействуют с клиентами. Хотя человек с уровнем A2 теоретически может справиться с повседневным общением, этот уровень все же отличается от B1 тем, что разговоры будут более примитивными, и нет оснований полагать, что такой работник сможет справиться с неожиданной ситуацией.

Это не тот уровень, которого мы ожидаем, например, от водителя автобуса. Требование уровня B1 было тщательно продумано и не возникло случайно. Как можно оправдать отказ от этого требования в связи с цифровизацией общения с клиентами и нехваткой рабочей силы?

Понятно, что становится все труднее найти хороших водителей автобусов, владеющих эстонским языком. Но как мы ожидаем от водителя автобуса плавное вождение (инструкторы по вождению любили говорить: «вы везете людей, а не дрова»), так ожидается, что он сможет понимать, что нужно его пассажирам, например, открыть пандус для пассажира в инвалидной коляске и, при необходимости, дать указания. Это навыки, которые цифровизация общения с клиентами в ближайшем будущем не заменит, если только автобусы не начнут водить роботы с искусственным интеллектом, свободно говорящие на всех языках мира.

Однако требование Союза автотранспортных компаний о равном обращении совершенно справедливо. Как уже упоминалось выше, языковые требования одинаковы для водителей автобусов и такси, но по какой-то причине никто не контролирует их соблюдение среди водителей приложений. Поэтому нередки ситуации, когда с водителем такси приходится общаться на русском или английском языке, что в столице Эстонской Республики в 2024 году не является нормой.

Честно говоря, иногда водители такси приложений с трудом понимают даже английский язык, не говоря уже о русском. Но все, кто не владеет эстонским языком, должны предоставлять свои услуги на своей исторической родине, если у них не было желания выучить государственный язык.

По мнению Postimees, ситуацию с владением языком в сфере обслуживания необходимо взять под контроль, и начинать нужно прямо сейчас, поскольку ситуация крайне неблагоприятная. Подходящим местом для начала является транспортный сектор.

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